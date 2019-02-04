Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.62
$
65.85
75.12
75.30
Прогноз
04.02 – 11.02
$
65.82
74.87
Индексы и котировки Brent
63.04
–0.27 Золото
1311.80
–0.14 РТС
1210.70
–0.23
Динамика валют
EUR / USD
04.02
1.1453
+0.0085
21.01
1.1369
31.01
21.01
09.01

Биржи АТР закрылись в плюсе, отыгрывая позитив с Уолл-стрит 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в плюсе на фоне роста на биржах США в пятницу, при этом объем торгов был снижен из-за Нового года по лунному календарю в ряде стран региона, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,21%, до 27990,21 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,46%, до 20883,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,48% — до 5891,2 пункта.
Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% — до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% — до 2203,46 пункта.
Положительная динамика на биржах в Азии отражает пятничный рост на рынках США на фоне данных по безработице в стране. Согласно сообщению министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи, хотя эксперты роста числа рабочих мест только на 165 тысяч. Такие данные поддержали оптимизм инвесторов относительно состояния крупнейшей мировой экономики.
Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать последние заявления ФРС США, которые были восприняты как сигнал к паузе в цикле ужесточения монетарной политики. Поддержку рынкам оказывают и заявления минкоммерции КНР, опубликованные на прошлой неделе, о важном прогрессе в последнем раунде торговых переговоров с США 30-31 января.
"Отсрочка в повышении базовой ставки ФРС и ожидания прогресса в торговых переговорах между США и Китаем продолжат оказывать поддержку японскому рынку", — сказал, в частности, агентству Франс Пресс стратег Daiwa Securities Цуйоши Номагучи (Tsuyoshi Nomaguchi).
Прайм: последние новости
Бумаги компаний РФ в Лондоне изменяются в цене разнонаправленно Рубль в феврале мало изменится к доллару и подорожает к евро, рынок акций вырастет Основные события недели: заседание ЦБ РФ, отчет Google, приостановка работы бирж Китая
Комментарии
Рынки , ФРС , France-Presse
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Рубль встревожит спокойствие из-за развала ДРСМД
Рынки Статьи
Россия прекращает вкладывать в американскую экономику
Рынки Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Россия вывезла золото для Венесуэлы
Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Новая мегастройка России резко подорожала
Экономика
Евро пробил психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение