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Индекс МосБиржи исторически взлетел 

Национальная Служба Новостей 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Индекс Московской Биржи обновил в понедельник, 4 февраля исторический максимум. Один из ключевых фондовых показателей Российской Федерации превысил 2537 пунктов. Произошло это в значительной степени, благодаря росту цен на нефть на мировых рынках.
Как передает «Интерфакс», к 13:40 индекс МосБиржи вырос до 2537,43 пункта — прирост составил 0,6%. Индекс РТС прибавил столько же и достиг 1218,81 пункта.
Большинство основных бумаг подорожали в рублевом эквиваленте в среднем на 1,4%. Больше всех растут акции компаний Олега Дерипаски — «РусАла» (+4,2%) и GDR En+ Group (+2,9%) на фоне отмены американских санкций.
Между тем, как отмечает RT, на открытии торгов рубль рос к евро и снижался к доллару США.
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