Индекс МосБиржи исторически взлетел

Индекс Московской Биржи обновил в понедельник, 4 февраля исторический максимум. Один из ключевых фондовых показателей Российской Федерации превысил 2537 пунктов. Произошло это в значительной степени, благодаря росту цен на нефть на мировых рынках.

Как передает «Интерфакс», к 13:40 индекс МосБиржи вырос до 2537,43 пункта — прирост составил 0,6%. Индекс РТС прибавил столько же и достиг 1218,81 пункта.

Между тем, как отмечает RT, на открытии торгов рубль рос к евро и снижался к доллару США.