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Эксперты ждут «волну агрессивных» распродаж 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Инвесторы могут начать «агрессивно» избавляться от российских акциях, считают в «Алго Капитал».
Специалисты инвестиционной компании полагают, что об этом свидетельствуют ряд факторов, а именно достаточно сильный рост российского рынка акций с декабря и отсутствие заметных коррекционных откатов на этом фоне.
«Подобная ситуация создает риск начала масштабной фиксации прибыли», — уверены аналитики «Алго Капитал».
По их словам, поводом для «волны агрессивных» распродаж в российских акциях может стать резкое ухудшение состояния внешнего фона, чему, к примеру, может поспособствовать введение США против России новых санкций, что было отложено ранее по «сугубо» техническим причинам.
Сегодняшнее состояние внешнего фона в России эксперты оценивают как неопределенное либо близкое к нейтральному.
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