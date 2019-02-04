Эксперты ждут «волну агрессивных» распродаж

Инвесторы могут начать «агрессивно» избавляться от российских акциях, считают в «Алго Капитал».

Специалисты инвестиционной компании полагают, что об этом свидетельствуют ряд факторов, а именно достаточно сильный рост российского рынка акций с декабря и отсутствие заметных коррекционных откатов на этом фоне.

«Подобная ситуация создает риск начала масштабной фиксации прибыли», — уверены аналитики «Алго Капитал».

По их словам, поводом для «волны агрессивных» распродаж в российских акциях может стать резкое ухудшение состояния внешнего фона, чему, к примеру, может поспособствовать введение США против России новых санкций, что было отложено ранее по «сугубо» техническим причинам.

Сегодняшнее состояние внешнего фона в России эксперты оценивают как неопределенное либо близкое к нейтральному.