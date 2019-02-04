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Судьба рубля в руках американской нефти 

Рамблер 25 минут назад
Фото: ТАСС
Курс рубля сегодня будет зависеть от дороговизны американской марки нефти WTI, считает аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Цены на нефть значительно выросли в пятницу. Если стоимость североморской марки «Брент» остается ниже важного сопротивления 63,8 доллара за баррель, то цена техасской WTI преодолела свою — 55 долларов.
По мнению Кожуховой, среди прочего на росте нефтяных котировок сказались данные о сокращении на прошлой неделе количества буровых установок в США. Это в совокупности с сокращением добычи в рамках соглашения ОПЕК+ и введенными США санкциями против Венесуэлы указывает на перспективу падения нефтедобычи.
Сегодня в первой половине дня цены на нефть меняются мало, по словам Кожуховой, из-за неоднозначности сигналов с мировых фондовых площадок.
Тем не менее аналитик называет нынешние цены на нефть высокими и благоприятным фактором для рубля. Однако если американская WTI не сумеет удержаться на уровне 55 долларов, то инвесторы могут начать распродавать российскую валюту активнее, фиксируя прибыль, что станет для нее негативным фактором.
Комментарии
Рынки , Экономика , Елена Кожухова
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