Рублю прогнозируют серьезное падение

Курс рубля: когда доллар вырастет до 70

Для российской валюты настало время затишья. Несмотря на пессимистичные прогнозы прошлого года, доллар торгуется на уровне 65,59 рублей. Помогают российской валюте укрепиться растущие цены на нефть, а также решение ФРС США не трогать учетную ставку. Впрочем, шаткое равновесие могут в любой момент могут нарушить новые санкции Вашингтона. В этом случае курс доллара подскочит до 70-72 рублей, отмечают эксперты.

Несмотря на все пессимистические прогнозы, российская валюта в 2019 году так и не упала на уровень на 70 рублей за американский доллар — уровень для американской валюты, который так охотно прогнозировали эксперты в конце 2018 года.

По данным Банка России, официальный курс доллара расчетами на 5 февраля составил 65,59 рублей за американскую валюту. Курс евро — 75,06 рублей за американскую валюту.

На московской бирже валюты растут совсем немного: курс доллара составляет 65,64 руб., курс евро — 75,13 руб. Рост на 16.00 мск на 0,13% и 0,05% соответственно.

На валютные торги сейчас действуют разнонаправленные причины, объясняют эксперты.

Из позитивных факторов для рубля — рост цен на нефть. По данным на понедельник, 4 февраля, цена на фьючерс марки Brent с поставкой в апреле 2019 года колеблется в районе $62-63 за баррель.

В ближайшее время котировки «черного золота» могут вернуться к уровням $65-75, считает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов фондового рынка « БКС Брокер ».

«Продолжение восстановления роста цен на нефть возможно на фоне снижения буровой активности в США, коллективного сокращения добычи странами ОПЕК, а также из-за приближающегося окончания срока, на который сделано исключение для покупателей иранской нефти (до мая)», — говорит эксперт.

Напомним, в прошлом году администрация США приняла решение, что американские санкции против Ирана не будут распространяться на восемь стран, разрешив им продолжить закупать иранскую нефть. В их числе Италия, Индия, Япония и Южная Корея.

Кроме растущей в цене нефти, другой позитивный фактор для рубля — решение ФРС США оставить учетную ставку на прежнем уровне. На прошлой неделе Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы объявил о сохранении учетной ставки на уровне от 2,25 до 2,5% годовых.

«Федрезерв США недвусмысленно указал на возросшую вероятность прекращения программы целенаправленного повышения учётной ставки: теперь главный Центробанк мира пообещал ориентироваться на реально выходящую макростатистику, то есть при прочих равных высоких доходностей инструментов в долларовой зоне теперь ждать не стоит. Объём баланса ФРС останется также высоким, и программа его уменьшения тоже будет поставлена на паузу», — поясняет Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

По его словам, в частности, это повышает интерес к активам развивающихся рынков.

После решения ФРС немного отступили острые риски мировых финансовых рынков, давившие на цены на сырье, фондовые индексы и развивающиеся валюты в целом, соглашается Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade.

Отказ Федрезерва от агрессивного повышения ставок означает сохранение относительно недорогого кредитования в долларах, что даёт возможность более спокойного развития ситуации в мировой экономики, уменьшает риски обвалов и дефолтов на рынках.

Нефть также получила поддержку от таких изменений и вполне может подрасти к $65 и выше, добавляет Пушкарев.

При этом, по словам Карпунина, необходимо помнить про бюджетное правило, согласно которому ЦБ продолжит скупать валюту на открытом рынке.

С 2019 года регулятор возобновил покупки валюты для Минфина на открытом рынке, прерванные в августе этого года из-за повышенной волатильности курса рубля на фоне угрозы новых санкций. До 6 февраля регулятор направляет на эти цели 265,8 млрд рублей. С февраля ЦБ начнет также делать и отложенные покупки.

«Операций будет тем больше, чем выше будут подниматься цены на нефть. Такой механизм снижает потенциальную волатильность рубля из-за колебаний нефтяных котировок», — говорит Карпунин.

Хотя на прошлой неделе отечественная валюта предпринимала попытки к укреплению, но удержать свои позиции ей пока не удалось, говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка..

Наиболее вероятным вариантом развития событий в данный момент выглядит снижение стоимости российской валюты до 65,8 рублей за доллар, говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ. При этом если поводов для оптимизма не прибавится, то к концу марта курс может упасть до отметки в 66,5 рублей за американскую валюту, добавляет он.

По словам Пушкарева, в ближайшие месяцы предполагаемый диапазон курса доллара — 65-68 рублей за американскую валюту.

Впрочем, если намечаемые США «адские» санкции против госдолга России и долларовых расчетов российских банков будут приняты, то мы вполне можем увидеть курс в районе 70-72 рублей за доллар, добавляет он.