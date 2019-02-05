Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 0,53% — до $62,84 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,62%, составив $54,90 за баррель.