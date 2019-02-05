Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Разорение родины: пенсионеров увозят за границу
Срочная новость
Разорение родины: пенсионеров увозят за границу
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
05.02
$
65.5859
–0.0742
€
75.0565
–0.0915
ММВБ
04.02 23:00
$
65.5900
+0.0300
€
75.0000
+0.0450
Forex
04.02 19:00
$
65.6074
–0.0098
€
75.0339
+0.0407
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.60
$
65.88
€
75.08
€
75.29
Прогноз
04.02 – 11.02
$
65.57
€
74.56
Индексы и котировки
Brent
62.77
+0.08
Золото
1314.92
–0.01
РТС
1211.15
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.1433
+0.0064
21.01
1.1369
01.02
22.01
10.01
Цены на нефть растут
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 0,53% — до $62,84 за баррель.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,62%, составив $54,90 за баррель.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
МИД предупредил о последствиях развала ДРСМД для безопасности Европы
Рубль растёт к евро
Цена на нефть Brent растёт
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар готов преодолеть психологический рубеж
Рост экономики России оказался иллюзией
6
Разорение родины: пенсионеров увозят за границу
9
США обвинили Россию в нарушении норм ВТО
3
Назван размер средней зарплаты в Москве
211
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика
Статьи
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет
Экономика
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика
Статьи
Россиян начали штрафовать за нежелание строить дома
Недвижимость
Рублю прогнозируют серьезное падение
Рынки
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет
Статьи
Рубль встревожит спокойствие из-за развала ДРСМД
Рынки
Статьи
Россия прекращает вкладывать в американскую экономику
Рынки
Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет
Экономика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение