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Биржи Японии и Австралии изменяются разнонаправленно на внутренних новостях 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Японии и Австралии изменяются разнонаправленно во вторник на фоне внутренних корпоративных и макроэкономических новостей, а биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск японский Nikkei 225 опускался на 0,04% — до 20874,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 2,11% до 6015,6 пункта.
Биржи Китая и Южной Кореи закрыты во вторник в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% — до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% — до 2203,46 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам понедельника вырос на 0,21% — до 27990,21 пункта.
На рынках Японии и Австралии объем торгов снижен, инвесторы при этом отыгрывают внутренние новости. Так, участники торгов обратили внимание на решение центробанка Австралии снова сохранить ключевую ставку на рекордно низком уровне в 1,5%, на котором она находится с середины 2016 года. Решение совпало с прогнозом аналитиков.
В Японии инвесторы отыгрывают корпоративные новости. Так, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электроники Panasonic Corporation сообщил в понедельник после закрытия торгов, что чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трёх кварталов 2018–2019 финансового года (завершились 31 декабря) снизилась на 13% и составила 173,7 миллиарда иен (около 1,6 миллиарда долларов). Акции компании дешевеют более чем на 3%. "Последняя отчетность показала, насколько нелегкой является ситуация для Panasonic", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Tokai Tokyo Research Center Масахико Ишино (Masahiko Ishino).
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Рынки , Центральный банк России , Reuters
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