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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Alexander Nemenov/AFP
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара уменьшился на 4 копейки — до 65,55 рубля.
Курс евро снизился на 6 копеек и составил 74,95 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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