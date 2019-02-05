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10.01
Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
4 часа назад
Фото: Alexander Nemenov/AFP
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара уменьшился на 4 копейки — до 65,55 рубля.
Курс евро снизился на 6 копеек и составил 74,95 рубля.
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