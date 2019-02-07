Курс доллара: курс доллара превысил 66 рублей на старте торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 13,5 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:03 мск 66,005 рубля, курс евро повысился на 4 копейки, до 74,93 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта ждет коррекцию в долларе для продолжения усиления, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов

«Рубль остается относительно стабильным против иностранных валют, несмотря на вчерашнее его ослабление, которое было вызвано общим укреплением доллара США на глобальном валютном рынке и повышением доходности 10-летних гособлигаций США», — комментирует эксперт.

По его словам, в четверг на глобальном рынке ожидается коррекция по доллару, поэтому по паре USD/RUB ожидается продолжение нисходящего движения.

Нужно посмотреть, как откроется рынок и будет торговаться в первые три часа, замечает аналитик.