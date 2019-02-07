Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.23
75.00
66.90
Прогноз
11.02 – 18.02
$
65.50
75.00
Индексы и котировки Brent
62.30
+0.18 Золото
1304.50
+0.01 РТС
1215.83
–0.28
Динамика валют
EUR / USD
07.02
1.1349
–0.0033
23.01
1.1383
04.02
24.01
13.01

Курс доллара: курс доллара превысил 66 рублей на старте торгов 

Банки.ру + ещё 1 1 час назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 13,5 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:03 мск 66,005 рубля, курс евро повысился на 4 копейки, до 74,93 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта ждет коррекцию в долларе для продолжения усиления, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.
«Рубль остается относительно стабильным против иностранных валют, несмотря на вчерашнее его ослабление, которое было вызвано общим укреплением доллара США на глобальном валютном рынке и повышением доходности 10-летних гособлигаций США», — комментирует эксперт.
По его словам, в четверг на глобальном рынке ожидается коррекция по доллару, поэтому по паре USD/RUB ожидается продолжение нисходящего движения.
Россиянам посоветовали покупать валюту
Нужно посмотреть, как откроется рынок и будет торговаться в первые три часа, замечает аналитик.
«Если положительная динамика по рублю сохранится, то она, скорее всего, продлится до закрытия торговой сессии. Жду снижения курса доллара к уровню 65,66 рубля, а евро может подрасти до 75,05 рубля», — прогнозирует Антонов.
Банки.ру: последние новости
Российские фондовые торги открылись в минусе Рубль укрепляется к доллару и слабеет к евро Набиуллина: почти 80% российских банков прибыльны
Комментарии197
Рынки , Видео , Владислав Антонов , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
В России резко подорожал валидол
Рынки Личный счет
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика Азия
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Сбербанк ухудшил условия для россиян
Личный счет
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика В мире
Россиян начали штрафовать за нежелание строить дома
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение