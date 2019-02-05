Российские фондовые торги открылись в плюсе

Фондовые торги в РФ стартовали во вторник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:12 мск повысился на 0,16% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 527,67 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в плюс на 0,23% — до уровня 1 213,98.