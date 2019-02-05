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Российские фондовые торги открылись в плюсе 

Банки.ру 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в РФ стартовали во вторник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:12 мск повысился на 0,16% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 527,67 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в плюс на 0,23% — до уровня 1 213,98.
«Вчера на волне позитива на мировых рынках исторические максимумы обновил индекс Мосбиржи, для которого ближайшей целью становится уровень в 2550 пунктов, однако дальнейшее движение в район 2600 пунктов без явных новых драйверов роста затруднительно. Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем фиксацию прибыли игроками, индекс Мосбиржи будет проторговывать нижнюю половину диапазона 2500-2550 пунктов. При этом поддержку отдельным бумагам окажет стартующий сезон отчетности», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
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Рынки , Роман Антонов , Промсвязьбанк , Московская биржа
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