Рубль добьется «справедливости»

Михаил Поддубский. «Справедливый» курс российской валюты 63-64 рубля за доллар и он может стать таким в скором времени, считает аналитик Промсвязьбанка

Три последние торговые сессии пара доллар/рубль консолидируется в районе 65,5. В ходе ближайших сессий, прогнозирует эксперт, эта тенденция продолжится, а основополагающим фактором для рубля будут внешние условия.

При этом Поддубский считает, что фундаментально российская валюта недооценена — при нынешних нефтяных ценах и макропоказателях «справедливым» курсом был бы 63-64 рубля за доллар.

По мнению аналитика, рубль способен добиться «справедливости» уже в течение первого квартала 2019 года, однако лишь при условии, что риск-аппетит сохранится на текущем уровне, а сантимент в отношении развивающихся рынков станет лучше.

«Безусловно, ряд специфических рисков для рубля (в частности, санкционных) сохраняется, и при их реализации давление на рубль резко возрастет», — добавил Поддубский.