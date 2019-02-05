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Рубль добьется «справедливости» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters
«Справедливый» курс российской валюты 63-64 рубля за доллар и он может стать таким в скором времени, считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Три последние торговые сессии пара доллар/рубль консолидируется в районе 65,5. В ходе ближайших сессий, прогнозирует эксперт, эта тенденция продолжится, а основополагающим фактором для рубля будут внешние условия.
При этом Поддубский считает, что фундаментально российская валюта недооценена — при нынешних нефтяных ценах и макропоказателях «справедливым» курсом был бы 63-64 рубля за доллар.
По мнению аналитика, рубль способен добиться «справедливости» уже в течение первого квартала 2019 года, однако лишь при условии, что риск-аппетит сохранится на текущем уровне, а сантимент в отношении развивающихся рынков станет лучше.
«Безусловно, ряд специфических рисков для рубля (в частности, санкционных) сохраняется, и при их реализации давление на рубль резко возрастет», — добавил Поддубский.
Комментарии
Рынки , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк
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