Курс доллара: ЦБ сократит покупки валюты. Как это скажется на рубле?

Банк России в ближайший месяц сократит покупки валюты до минимума почти за год. Поможет ли это рублю?

В январе, начиная с 15 числа, покупки валюты составляли 15,6 млрд руб., а затем к ним добавились еще 2,8 млрд руб. отложенных покупок.

С 7 февраля по 6 марта ЦБ будет покупать для Минфина 9,7 млрд руб. в день.

Вероятность того, что это как-то повлияет на курс рубля минимальна. На данный момент мы видим, что на мировых рынках есть спрос на валюты emerging markets, и они укрепляются почти синхронно на фоне притока средств в активы этих стран.

Рубль здесь не является исключением и даже зависимость от нефтяных цен практически никак не выделяет его от остальных. То есть, сейчас присутствие ЦБ на рынке не оказывает влияния на рубль, пока крайне мере этого не видно.

Снижение объемов покупок в 1,37 раза также вряд ли приведет к каким-то кардинальным изменениям. В прошлом году даже в отсутствие покупок валюты рубль и укреплялся, и падал.

Кроме того, стоит отметить, что ближайшие полторы недели объемы торгов на валютном и других рынках будут меньше, поскольку азиатские участники рынка заняты празднованием Нового года по лунному календарю. Уже сейчас мы видим, что торговля стала менее активной.

Для рубля гораздо важнее то, что будет происходить на мировых рынках. В последние дни доллар начал набирать силу и уже полностью отыграл провал, который был после заявлений ФРС в прошлую среду.

Укрепление доллара может сыграть с валютами развивающихся стран злую шутку, спекулятивный капитал начнет уходить.

В январе ситуация с долларовой ликвидностью на рынках была благоприятной, но в феврале она будет хуже. Более того, как мы ранее отмечали, ближе к концу месяца в рамках операций ФРС будет рекордный отток ликвидности, все это будет провоцировать спрос на доллары.

Так что риски для рубля сохраняются, даже при сокращении покупок валюты. Все будет зависеть от общей ситуации на рынках.

Пока, впрочем, ситуация развивается благоприятно. Американские индексы растут, акции российских компаний также находятся на достаточно высоких уровнях, а индекс Мосбиржи и вовсе на исторических максимумах.

Тревожные сигналы поступают пока только с международного рынка Forex.

Стоит добавить, что сегодня пройдут очередные аукционы Минфина по продаже ОФЗ, исходя из которых можно будет оценить наличие спроса на российские бумаги и, как следствие, рубль.

Если спрос на гособлигации будет высоким, можно будет сделать вывод, что пока рублю ничего не угрожает. Однако если аукционы окажутся провальными, возможно, пришло время задуматься о покупке валюты.