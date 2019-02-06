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Курс евро: рубль растёт к евро 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 65,68 рубля.
Курс евро снизился на 9 копеек и составил 74,79 рубля.
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