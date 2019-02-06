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Российские фондовые торги открылись в минусе 

Банки.ру 4 часа назад
Фото: Reuters
Фондовые торги в РФ стартовали в среду в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:11 мск понизился на 0,09% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 544,9 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в минус на 0,24% — до уровня 1 220,59.
«Российский фондовый рынок завершил вчерашний день уверенным ростом, прибавив 0,9% по индексу Мосбиржи. Индекс вплотную приблизился к отметке в 2550 пунктов и сегодня ожидаем консолидации рынка вблизи этой отметки. Среднесрочный потенциал для роста рынка еще сохраняется, в то же время локально допускаем умеренное коррекционное движение в ключевых фишках», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Банки.ру: последние новости
Рубль укрепляется к доллару и слабеет к евро Обзор Банки.ру: ЦБ не начнет год с повышения ключевой ставки Российские фондовые торги открылись в минусе
Рынки , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Московская биржа
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