Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют

Бумаги российских компаний в среду демонстрируют преимущественно негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,99% — до 6,4 доллара, "Лукойла" — на 0,46%, до 82,56 доллара, "Новатэка" — на 1,29%, до 183,9 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в цене на 0,14%, до 4,95 доллара, "Газпром нефти" — росли на 0,19%, до 26,3 доллара.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 1,35% — до 1,28 доллара, Сбербанка — на 0,81%, до 13,38 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,2%, достигая 20,04 доллара.

Расписки "Норникеля" увеличивались в стоимости на 0,02% — до 20,82 доллара, "Северстали" — уменьшались на 1,24%, до 14,26 доллара, НЛМК — на 0,72%, до 24,11 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" снижалась на 1,09% — до 15,25 доллара, "Ленты" — на 0,9%, до 3,29 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 1,19% — до 3,05 доллара.