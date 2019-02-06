Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.68
$
65.90
74.90
74.95
Прогноз
11.02 – 18.02
$
66.20
75.80
Индексы и котировки Brent
61.49
–0.13 Золото
1313.93
+0.00 РТС
1216.96
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
06.02
1.1391
+0.0039
22.01
1.1353
03.02
23.01
11.01

ЦБ допустил пенсионные фонды к участию в IPO 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России утвердил изменения в положение об инвестировании пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ), сообщает пресс-служба регулятора. Соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст.
Изменения позволяют НПФ покупать акции российских компаний в ходе их первичного размещения (IPO) при соблюдении ряда условий. Совокупная стоимость акций, размещаемых в ходе IPO, должна быть не менее 50 млрд рублей, и НПФ может приобрести не более 5% таких акций. Кроме того, эмитент акций должен иметь рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ.
Также новые правила позволяют НПФ инвестировать в концессионные облигации без кредитного рейтинга при условии, что третьей стороной концессионного соглашения является субъект РФ.
ТАСС: последние новости
ФАС возбудит дело против ряда трейдеров по признакам сговоров на торгах топливом Россия может начать поставки молочной продукции в Китай до конца июня 2019 года Курс доллара вырос до 65,6 рубля
Рынки , Компании , Личный счет , Экономика , Минюст РФ , Центральный банк России
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика Рынки
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Сбербанк ухудшил условия для россиян
Личный счет
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика В мире
Россиян начали штрафовать за нежелание строить дома
Недвижимость
Москвичам придется платить за метро по-новому
Личный счет Экономика
Рублю прогнозируют серьезное падение
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение