ЦБ допустил пенсионные фонды к участию в IPO

Банк России утвердил изменения в положение об инвестировании пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ), сообщает пресс-служба регулятора. Соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст

Изменения позволяют НПФ покупать акции российских компаний в ходе их первичного размещения (IPO) при соблюдении ряда условий. Совокупная стоимость акций, размещаемых в ходе IPO, должна быть не менее 50 млрд рублей, и НПФ может приобрести не более 5% таких акций. Кроме того, эмитент акций должен иметь рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ.

Также новые правила позволяют НПФ инвестировать в концессионные облигации без кредитного рейтинга при условии, что третьей стороной концессионного соглашения является субъект РФ.