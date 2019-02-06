В России резко подорожал валидол

Цена на валидол в России в январе 2019 года резко подскочила. Лекарственный препарат подорожал за месяц на 10,5%, в то время, как цены на корвалол выросли на 1,8%. Такие данные приводит Росстат

Статистическое ведомство отмечает, что среди медикаментов и медпрепаратов это самый высокий зафиксированный рост цены в январе.

Например, настойка пустырника, дротаверин, аллохол, алмагель, линекс, метамизол натрия, бромгексин, супрастин, йод, перевязочные материалы подорожали на 1—1,6%.

В то же время цены на эссенциале форте Н снизились на 1,1%, на сульфацетамид — на 0,4%, а на левомеколь — на 0,3%, отмечается в материалах Росстата.