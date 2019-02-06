Провокации спекулянтов: когда рухнет рубль

В колебании рубля виноваты спекулянты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . Поведение иностранных инвесторов действительно влияет на курс, соглашаются эксперты. Однако определяют колебания российской валюты все же глобальные факторы — в частности, перспектива введения санкций и нефтяные котировки. И если Вашингтон введет новые санкции против России, то курс доллара подскочит до 70-72 рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о девальвации рубля, заявил, что макроэкономически все стабильно, бывают колебания рубля, которые во многом провоцируются спекулянтами.

При этом, по словам Пескова, у Центробанка есть все инструменты для сглаживания таких эффектов.

Несмотря на пессимистичные прогнозы, главным образом связанные с выходом Центробанка на рынок в этом году, доллар США в 2019 году так и не преодолел отметки в 70 рублей.

Напомним, с 2019 года регулятор возобновил покупки валюты для Минфина на открытом рынке, прерванные в августе 2018-го из-за повышенной волатильности курса рубля на фоне угрозы новых санкций. При этом в Минфине заявили, что в период с 6 февраля по 7 марта 2019 года ведомство планирует сократить объемы покупок валюты на бирже до 194,0 млрд руб. с 265,8 млрд руб. в январе.

По данным Банка России, курс американской валюты расчетами на 7 февраля составил 65,67 рублей за доллар. Курс евро — 74,77 рублей.

«Как таковые колебания незаметны на рынке, а вот импульсная девальвация провоцируется больше всего операциями керритрейд, то есть иностранными инвесторами. Они зарабатывают на покупке отечественных ОФЗ, и при малейшем внешнем давлении происходит резкий сброс облигаций, что хорошо видно на графике их доходности и напрямую связано со стоимостью рубля», — говорит Александр Ершов, трейдер-аналитик компании «ФинИст».

Таким образом, появление спекулянтов, играющих на падении или росте курса доллара, — лишь следствие, а не основная причина колебаний рубля, поясняет эксперт.

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский отмечает, что присутствие на внебиржевых валютных торгах спекулянтов и инсайдерских групп, которые обычно проникают на слабые рынки из сильных, отрицать бессмысленно. Однако не только они влияют на ход торгов.

«Действия инвесторов являются лишь реакцией на улучшение или ухудшение фундаментальной обстановки. Например, когда в 2018 году в США заговорили о новых ограничениях, инвесторы предпочли закрыть позиции по отечественным активам и вывести капитал из страны, что, разумеется, негативно отразилось на курсе. В январе наблюдалась обратная ситуация: воспользовавшись шатдауном, часть игроков вернулась к покупкам российских инструментов, торгующихся по привлекательным ценам. Таким образом, влияние инвесторов на стоимость рубля достаточно очевидно, но полностью перекладывать ответственность за формирование курса на них явно не стоит», — считает эксперт. Российская валюта реагирует на огромное число внешних и внутренних раздражителей: от настроений на нефтяном рынке и санкционной риторики США до операций ЦБ и ситуации с долларовой ликвидностью в стране, объясняет в свою очередь Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Как следует из материалов Банка России, по данным на 1 января в собственности иностранцев находилось 24,4% облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ. Доля иностранцев в структуре держателей российского госдолга сократилась за декабрь на 0,3 п.п.

«В декабре отток средств иностранных инвесторов из ОФЗ (облигаций федерального займа — прим. ред.) сохранился на уровне ноября. При этом в первой половине месяца наблюдался приток средств в объеме 7,5 миллиарда рублей, однако из-за падения цен на нефть и курса рубля в конце месяца нерезиденты стали продавать бумаги, и по итогам декабря их вложения сократились на 13,1 миллиарда рублей (по биржевым данным)», — говорилось в комментарии по ликвидности и финансовым рынкам Банка России.

«В целом общая ситуация по рынку для рубля остается без значимых изменений. Для курса рубля основной риск геополитики остается в «анабиозе», — говорит Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

По мнению Покатовича, в ближайшее время поддерживать рубль будет рост цен на нефть, а также удачное размещение ОФЗ Минфином.

Если на аукционе будет наблюдаться повышенный спрос и министерству удастся разместить весь запланированный объем без существенной премии, то это будет позитивно для российской валюты, отмечает эксперт.

При сохранении нейтрального рыночного фона ожидаемый курс доллара в ближайшее время 65,2-66,7 рублей, говорит Покатович.

Впрочем, если намечаемые США «адские» санкции против госдолга России и долларовых расчетов российских банков будут приняты, то мы вполне можем увидеть курс в районе 70-72 рублей за доллар, считает Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade.

Ранее стало известно, что сенат американского конгресса проголосовал за законопроект, предполагающий введение санкций против Сирии и ее союзников в рамках законопроекта «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке». Санкционные ограничения могут коснуться России и Ирана как союзников Сирии.

Законопроект одобрили республиканцы, теперь его рассмотрит палата представителей, где преобладают демократы.