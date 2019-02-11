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Цены на нефть снижаются
RT на русском
+
ещё 23
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,21%, составив $52,08 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле упали на 0,82% — до $61,59 за баррель.
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