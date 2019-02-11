Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,21%, составив $52,08 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле упали на 0,82% — до $61,59 за баррель.