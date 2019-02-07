Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле упали на 0.37% — до $62.46 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0.28%, составив $53.86 за баррель.