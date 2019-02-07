Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
07.02
$
65.6686
+0.0995
€
74.7703
–0.1424
ММВБ
07.02 10:00
$
65.9425
+0.0375
€
74.9050
+0.0225
Forex
07.02 10:00
$
65.9050
–0.0237
€
74.8772
–0.0346
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.85
$
66.15
€
74.85
€
75.15
Прогноз
11.02 – 18.02
$
66.75
€
74.89
Индексы и котировки
Brent
62.35
+0.02
Золото
1304.59
+0.04
РТС
1215.83
–0.28
Динамика валют
EUR / USD
07.02
1.1360
–0.0023
23.01
1.1383
04.02
24.01
13.01
Курс евро: рубль в начале торгов растёт к евро
RT на русском
32 минуты назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов 7 февраля рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 1 копейку — до 65,88 рубля.
Курс евро снизился на 2 копейки и составил 74,88 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Цены на нефть снижаются
Рубль растёт к евро
Рубль растёт к доллару и евро
Рынки
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай создал серьезные проблемы для России
В России может появиться новый вид пенсии
2
Названы причины ускорения инфляции и роста цен
2
Москве пообещали ипотечный провал
Россия и Иран отказались от доллара
129
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика
Статьи
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика
Статьи
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
В России резко подорожал валидол
Рынки
Личный счет
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика
Азия
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет
Экономика
Сбербанк ухудшил условия для россиян
Личный счет
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика
В мире
Россиян начали штрафовать за нежелание строить дома
Недвижимость
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение