Курс евро: рубль в начале торгов растёт к евро

На открытии торгов 7 февраля рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 1 копейку — до 65,88 рубля.

Курс евро снизился на 2 копейки и составил 74,88 рубля.