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Курс евро: рубль в начале торгов растёт к евро 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов 7 февраля рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 1 копейку — до 65,88 рубля.
Курс евро снизился на 2 копейки и составил 74,88 рубля.
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