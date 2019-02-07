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Российские фондовые торги открылись в минусе 

Банки.ру 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в РФ стартовали в четверг в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:06 мск понизился на 0,36% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 530,63 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в минус на 0,64% — до уровня 1 208,05.
«Утренний внешний фон перед открытием торгов не отличается позитивом, торги могут начаться умеренным снижением российских индексов. Вероятный дневной коридор торгов по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2515—2565 пунктов, по индексу РТС — в границах 12051230 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
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