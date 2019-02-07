Российские фондовые торги открылись в минусе

Фондовые торги в РФ стартовали в четверг в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:06 мск понизился на 0,36% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 530,63 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в минус на 0,64% — до уровня 1 208,05.