Биржи АТР закрылись без единой динамики на внутренних новостях и торговой неопределенности

Основные фондовые рынки Японии, Австралии и Южной Кореи закрылись разнонаправленно в четверг на фоне сохранения неопределенности в торговых отношениях США и Китая, а также внутренних новостей, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский Nikkei 225 снизился на 0,59% — до 20751,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%, до 6092,5 пункта, а южнокорейский KOSPI почти не изменился и составил 2203,42 пункта против 2203,46 пункта на предыдущем закрытии.

Биржи Китая и Гонконга были закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% — до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,77%, до 1309,99 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам понедельника вырос на 0,21% — до 27990,21 пункта.

Участники торгов продолжают следить за развитием торговых отношений между США и Китаем. В среду в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что американская делегация на следующей неделе направится в Пекин для продолжения торговых переговоров. Кроме того, по сообщениям китайских СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.

Инвесторы также обратили внимание на снижение на биржах США днем ранее на фоне выступления Трампа в конгрессе. "После снижения на рынках акций США, фиксация прибыли была основным направлением торгов", — прокомментировал динамику японского рынка агентству Франс Пресс главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito).