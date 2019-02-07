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Индексы РТС и МосБиржи ждет масштабный спад 

Рамблер 28 минут назад
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы МосБиржи и РТС могут перейти к активному падению, считают в инвестиционной компании «Алго Капитал».
По итогам вчерашних торгов оба индекса понизились: МосБиржи — на 0,3%, РТС — на 0,63%.
В «Алго Капитал» это связывают с пусть и «сдержанным», но ухудшением состояния внешнего фона — внутридневной просадкой цен на нефть марки «Брент» и «смешанной» статистикой Министерства энергетики США за неделю, а именно сокращением там запасов дистиллятов и лишь умеренным увеличением — бензина и сырой нефти.
Кроме того, для понижения российских индексов, «упорно» и безоткатно росших полтора месяца, были и технические предпосылки. Более того, в «Алго Капитал» считают, что они сохраняются и грозят масштабным коррекционным спадом.
«В случае явного ухудшения состояния внешнего фона мы можем увидеть активную фиксацию среднесрочной прибыли», — прогнозируют в компании.
Сегодня, считают там, влиять на российский рынок акций будут внешний фон, стоимость нефти и, возможно, публикация в 16:30 по московскому времени статистики по изменению за неделю количества первичных заявок на пособия по безработице в США.
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