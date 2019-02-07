США могут преподнести России сюрприз

США могут преподнести «сюрприз» российским государственным облигациям, считают в Росбанке

С начала 2019 года гособлигации РФ «ступенчато» растут и падают: в первую неделю их доходности резко снизились благодаря улучшению внешнего фона, потом две недели росли, затем снова резко упали за счет решения Федрезерва США не повышать ключевую ставку, потом снова перешли к росту длительностью в неделю.

Торги, состоявшиеся накануне, облигации РФ начали хорошо, а завершили уже не очень — доходности преимущественно росли из-за «не самых успешных» первичных аукционов.

«Обстановка в сегменте выглядит в целом сбалансированной с исключениями в виде резкой реакции на неожиданные события», — считают в Росбанке.

Возможным «сюрпризом со знаком "плюс"» там называют заседание Центрального банка России , которое состоится уже завтра, однако лишь при условии, что меньший ожидавшегося разгон инфляции смягчит риторику регулятора.

В свою очередь, «сюрпризов со знаком "минус"» в ближайшее время может быть два — санкционные новости, что, впрочем, «традиционно», а также вероятные комментарии ФРС США относительно неправильной интерпретации инвесторами своей мягкости, а именно ее переоценке.