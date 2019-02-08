Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.20
74.88
75.10
Прогноз
04.02 – 11.02
$
66.60
76.20
Индексы и котировки Brent
61.36
–0.45 Золото
1309.30
+0.00 РТС
1200.14
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
08.02
1.1340
+0.0031
24.01
1.1308
05.02
25.01
14.01

Акции «Русала» подорожали почти на 10% на Гонконгской бирже 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Акции "Русала" подорожали почти на 10% на Гонконгской фондовой бирже после публикации отчетности об увеличении компанией производства алюминия в 2018 году, свидетельствуют данные торгов.
Ранее компания сообщила, что в 2018 году увеличила производство алюминия по сравнению с предыдущим годом на 1,3%, до 3,753 миллиона тонн.
По состоянию на 11.03 по местному времени (6.03 мск) акции российской компании дорожали на 9,97% — до 3,64 гонконгских доллара (0,40 доллара США).
Объединенная компания "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек.
Последние новости
Стена на границе России и Украины "уменьшилась" В Австралии учат давить русское в себе Ученые объяснили, почему опасно "сидеть у телевизора"
Рынки , Компании , Русал
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
У «Северного потока-2» появился новый противник
Экономика В мире
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
В России резко подорожал валидол
Рынки Личный счет
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика Азия
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Сбербанк ухудшил условия для россиян
Личный счет
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение