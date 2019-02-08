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Цены на нефть снижаются 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле упали на 0,65% — до $61,23 за баррель.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,74%, составив $52,25 за баррель.
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