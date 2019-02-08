Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле упали на 0,65% — до $61,23 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,74%, составив $52,25 за баррель.