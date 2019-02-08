Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара увеличился на 22 копейки — до 66,13 рубля.

Курс евро также вырос на 22 копейки и составил 75 рублей.