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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара увеличился на 22 копейки — до 66,13 рубля.
Курс евро также вырос на 22 копейки и составил 75 рублей.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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