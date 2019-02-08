Российские фондовые торги открылись в минусе

Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:09 мск понизился на 0,54% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 496,4 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в минус на 0,87% до уровня 1 189,65.