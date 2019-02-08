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Российские фондовые торги открылись в минусе 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:09 мск понизился на 0,54% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 496,4 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в минус на 0,87% до уровня 1 189,65.
«Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал заметную коррекцию — индекс Мосбиржи потерял 1,2% и вернулся к нижней границе диапазона 2500—2550 пунктов. Текущее движение мы пока также склонны воспринимать в первую очередь как техническую коррекцию (инвесторам есть, что фиксировать после успешного начала года). При сохранении слабого риск-аппетита на глобальных рынках сегодня индекс Мосбиржи может протестировать район 2490-2500 пунктов, но в базовом сценарии пока ожидаем, что индекс сможет удержаться выше этих отметок», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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Рынки , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Московская биржа
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