Бумаги «Русала» и En+ растут на хорошей отчетности алюминиевого гиганта

Акции "Русала" и глобальные депозитарные расписки холдинга En+ отыгрывают ростом хорошую производственную отчетность лидера мировой алюминиевой отрасли.

К 10.14 мск акции "Русала" повышались на 3,8%, ГДР En+ дорожали на 2,4%, свидетельствуют данные Московской биржи . Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,4%.

"Русал" в 2018 году, несмотря на санкции, увеличил производство алюминия на 1,3% — до 3,753 миллиона тонн, сообщила компания ранее в пятницу.

Рынок акций РФ в начале торгов снижается на фоне ухудшившейся мировой конъюнктуры.

Индекс Мосбиржи к 10.17 мск снижался на 0,4%, до 2499 пунктов, индекс РТС — на 0,7% — до 1192 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти с утра снижается на 0,5%, до 61,29 доллара за баррель по марке Brent.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,9-1,2% на фоне опасений по поводу глобального экономического роста и торговых переговоров с Китаем. Фьючерсы на американские фондовые индексы опускаются с утра на 0,4-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном снижаются — на 0,3-2%.