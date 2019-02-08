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Бумаги «Русала» и En+ растут на хорошей отчетности алюминиевого гиганта 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акции "Русала" и глобальные депозитарные расписки холдинга En+ отыгрывают ростом хорошую производственную отчетность лидера мировой алюминиевой отрасли.
К 10.14 мск акции "Русала" повышались на 3,8%, ГДР En+ дорожали на 2,4%, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,4%.
"Русал" в 2018 году, несмотря на санкции, увеличил производство алюминия на 1,3% — до 3,753 миллиона тонн, сообщила компания ранее в пятницу.
Рынок акций РФ в начале торгов снижается на фоне ухудшившейся мировой конъюнктуры.
Индекс Мосбиржи к 10.17 мск снижался на 0,4%, до 2499 пунктов, индекс РТС — на 0,7% — до 1192 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти с утра снижается на 0,5%, до 61,29 доллара за баррель по марке Brent.
Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,9-1,2% на фоне опасений по поводу глобального экономического роста и торговых переговоров с Китаем. Фьючерсы на американские фондовые индексы опускаются с утра на 0,4-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном снижаются — на 0,3-2%.
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Рынки , En+ Group , Московская биржа , Русал
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