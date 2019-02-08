Одно слово Трампа испортило настроение инвесторам 

Внутриамериканская и американско-китайская «драмы» вынудят инвесторов продавать рисковые активы, считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
По его словам, нынешний переход рисковых активов на глобальных рынках в состояние локальной коррекции вызвано известием о том, что встреча президента США Дональда Трампа с главой Китая Си Цзиньпином в рамках торговых переговоров может не состояться.
Вчера американский лидер одним словом ответил на вопрос журналистки Bloomberg о том, состоится ли его встреча с Си до 1 марта, то есть до срока обещанного США увеличения импортных пошлин в случае незаключения торгового соглашения.
«Нет», — сообщил он.
Кроме того, вынудить инвесторов фиксировать прибыль может вероятность новой приостановки деятельности правительства США — у Трампа и Конгресса осталась неделя на достижение договоренности относительно строительства стены на границе с Мексикой.
«На текущий момент не хватает оснований считать, что стороны принципиально сблизили позиции», — считает Поддубский.