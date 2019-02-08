Индексы пробьют психологическую отметку

Михаил Поддубский. Российские фондовые индексы МосБиржи и РТС могут сегодня опуститься ниже психологической отметки. Так считают аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова и аналитик Промсвязьбанка

По словам Кожуховой, психологические отметки индексов МосБиржи и РТС — 2500 и 1200 пунктов соответственно. Вчера оба индекса заметно снизились, но не преодолели этих отметок.

Кожухова считает, что падению индикаторов способствовал негативный внешний фон, а именно вернувшиеся на глобальные рынки опасения замедления мировой экономики в связи с существенным понижением Еврокомиссией прогноза по росту ВВП еврозоны.

Кроме того, инвесторов обеспокоило заявление президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином не состоится раньше марта. Между тем ранее США обещали увеличить импортные пошлины 1 марта, если торговое соглашение с КНР не будет заключено раньше.

В свою очередь, Михаил Поддубский полагает, что вчерашнее снижение российских индексов было обусловлено техническими причинами.

«Инвесторам есть что фиксировать после успешного начала года», — объяснил он продажу ими акций.

Тем не менее оба эксперта не исключают, что падение накануне «открыло дорогу» дальнейшему снижению индексов.