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Индексы пробьют психологическую отметку 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы МосБиржи и РТС могут сегодня опуститься ниже психологической отметки. Так считают аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова и аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
По словам Кожуховой, психологические отметки индексов МосБиржи и РТС — 2500 и 1200 пунктов соответственно. Вчера оба индекса заметно снизились, но не преодолели этих отметок.
Кожухова считает, что падению индикаторов способствовал негативный внешний фон, а именно вернувшиеся на глобальные рынки опасения замедления мировой экономики в связи с существенным понижением Еврокомиссией прогноза по росту ВВП еврозоны.
Кроме того, инвесторов обеспокоило заявление президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином не состоится раньше марта. Между тем ранее США обещали увеличить импортные пошлины 1 марта, если торговое соглашение с КНР не будет заключено раньше.
В свою очередь, Михаил Поддубский полагает, что вчерашнее снижение российских индексов было обусловлено техническими причинами.
«Инвесторам есть что фиксировать после успешного начала года», — объяснил он продажу ими акций.
Тем не менее оба эксперта не исключают, что падение накануне «открыло дорогу» дальнейшему снижению индексов.
Комментарии
Рынки , Цзиньпин Си , Елена Кожухова , Михаил Поддубский , Дональд Трамп , Промсвязьбанк , Еврокомиссия
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