Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.04
74.80
74.68
Прогноз
11.02 – 18.02
$
66.75
74.89
Индексы и котировки Brent
61.97
+0.00 Золото
1313.97
–0.02 РТС
1199.65
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
08.02
1.1322
–0.0092
25.01
1.1415
05.02
25.01
14.01

Россия и Европа задумались об отказе от доллара 

Lenta.ru + ещё 9 35 минут назад
Фото: Reuters
Европа задумалась о целесообразности перехода на евро в расчетах с Россией. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы российского МИД Александр Панкин.
Он подчеркнул, что подобные предложения высказываются на уровне Еврокомиссии. В Москве также рассматривают подобную возможность.
Дипломат уточнил, что перспективным в этом плане направлением являются расчеты за нефть и газ, однако пока строить прогнозы о том, возможен ли переход в 2019 году, очень сложно.
«Наши отношения с Евросоюзом (не с государствами ЕС, а с международной организацией) находятся не в лучшей форме», — сказал Панкин.
Процесс дедолларизации является реакцией на политику США, однако о полном отказе от расчетов в долларах речь идти не может, уверены в МИД.
Ранее замглавы МИД упомянул, что Москве совместно с Еврокомиссией и Киевом предстоит решить вопрос сохранения транзита газа через Украину. Российская сторона готова на это только в том случае, если существующие соглашения скорректируют по ее требованиям. Кроме того, Панкин подчеркнул, что давление на «Северный поток-2» не вынудит Москву согласиться на сохранение украинского транзита по текущим условиям.
На конец 2019 года запланирован старт газопровода «Северный поток-2», который свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря. Страны Европы только 8 февраля пришли к компромиссу по проекту. При этом США, уже неоднократно грозившие европейским компаниям-участницам проекта санкциями, усилили давление на Германию.
Последние новости
Московских водителей попросили поберечься США ответили на предложение России уничтожить запрещенное вооружение В Канаде сравнили потребление марихуаны до и после легализации
Комментарии2
Рынки , МИД , ЕС , Еврокомиссия
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
США вознамерились сорвать «Северный поток-2»
Экономика
У «Северного потока-2» появился новый противник
Экономика
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
В России резко подорожал валидол
Рынки Личный счет
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика Азия
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение