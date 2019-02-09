Россия готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях

Россия готова продолжать осуществлять транзит газа через Украину, однако это должно быть на условиях Москвы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", — сказал Панкин.

"Там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут", — подчеркнул он.

В то же время, по его словам, есть на Украине неопределенность "в отношении своей газотранспортной системы, ее преемника, консорциума".

"Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает. Тут, наверное, об автоматизме речь не будет идти, но есть определенные нюансы, которые надо будет расчищать", — отметил дипломат.

В январе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча РФ, Украины и Еврокомиссии, на которой обсуждались вопросы транзита газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом". Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные его вехи.

По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Продолжить трехсторонние обсуждения на уровне министров стороны планируют в мае.