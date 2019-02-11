Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

На 10:02 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,4% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 512,86 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,54% до отметки 1 206,1.