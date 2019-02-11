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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
На 10:02 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,4% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 512,86 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,54% до отметки 1 206,1.
«Российский фондовый рынок завершил пятничные торги умеренным снижением в рамках 0,3%, по ходу торговой сессии протестировав поддержку на уровне в 2 490—2 500 пунктов. Новости о поднятии суверенного рейтинга РФ агентством Moody's могут локально способствовать увеличению спроса на российские активы, однако влияние на фондовый рынок, на наш взгляд, ограничено. Мы ожидаем, что диапазон в 2 500—2 550 пунктов по индексу Мосбиржи пока сохранит актуальность, и в начале недели индекс имеет шансы сместиться от нижней границы к середине диапазона», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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Рынки , Компании , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Михаил Поддубский , Moody's , Промсвязьбанк
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