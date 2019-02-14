Рубль упал по итогам торгов Мосбиржи

Курс рубля упал к доллару и евро в среду вечером на "тонком рынке" на сообщении о том, что сенаторы-демократы и республиканцы внесли в среду законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов на Московской бирже в среду вырос к уровню закрытия торгов на 63 копейки — до 66,52 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 74,9 рубля.

В ходе вечерних торгов на этом фоне доллар поднимался до 66,55 рубля — максимума с 22 января текущего года, также следует из данных Московской биржи.

Сенаторы-демократы и республиканцы внесли в среду законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга, говорится в сообщении пресс-службы сенатского комитета по международным делам.

Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине", в том числе в Керченском проливе. Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.

В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы", против российских проектов сжиженного природного газа за пределами России, против киберсектора экономики России.

Также планируется наложить санкции на любые новые сделки с суверенным долгом России и на лица, которые "осуществляют коррупционную деятельность" от лица российского руководства. Кроме того, предлагается ввести санкции против разработки нефти-сырца в РФ.

Законопроект предполагает также введение санкций в отношении 24 "агентов ФСБ, которые считаются причастными" к инциденту в Керченском проливе, в ходе которого украинские суда нарушили границу РФ и были задержаны.

Еще одно предложение — ввести санкции против российского судостроительного сектора в случае "нарушения Россией принципов свободы судоходства в Керченском проливе".

По данным агентства, законопроект намерены предложить влиятельные сенаторы Боб Менендес и Линдси Грэм. Это более жесткая версия законопроекта, который уже вносился в прошлом году, но не прошел в конгрессе. Тем не менее, конгресс ввел в действие закон CAATSA об обязательных санкциях против РФ.