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Эксперт дал прогноз по падению цены нефти Urals при росте добычи в США 

РИА Новости + ещё 51 48 минут назад
Фото: CC0 / ARMBRUSTERBIZ / Добыча нефти
Среднегодовая цена российской нефти марки Urals в условиях прогнозируемого роста добычи нефти в США может снизиться с 70 долларов за баррель в 2018 году до 63,6 доллара в 2019 и 58,7 доллара в 2020 году, однако такую динамику можно назвать умеренной, полагая, что сделка ОПЕК+ при этом продолжит играть свою стабилизирующую роль, сообщил РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
В четверг министр энергетики РФ Алксандр Новак сообщил, что бюджет РФ за два года дополнительно получил 6 триллионов рублей благодаря сделке ОПЕК+, а российские компании — 2-2,5 триллиона рублей, при этом премия на баррель нефти, по консервативным оценкам, составила 10 долларов.
"Соглашение ОПЕК+ действительно оказало крайне позитивное влияние… Оценка эффекта в 10 долларов на баррель выглядит очень консервативной: напомним, что среднегодовая цена Urals в основном благодаря достигнутому соглашению выросла с 42,3 доллара за баррель в 2016 году до 70 долларов в 2018 году", — прокомментировал эксперт.
Танурков при этом отмечает, что без сделки ОПЕК+ нефтяные цены вероятно бы тоже несколько восстановились, но их рост был бы ограничен уровнем издержек американских сланцевых производителей. "Без соглашения цены, вероятно, установились бы в пределах 50-55 долларов за баррель", — считает он.
"Мы полагаем, что в дальнейшем соглашение продолжит играть стабилизирующую роль и, несмотря на прогнозируемый значительный рост сланцевой добычи в США, в 2019-2020 годах ожидаем лишь умеренного снижения среднегодовых цен на нефть марки Urals — до 63,6 доллара за баррель в 2019 году и 58,7 доллара в 2020 году. При этом, хотя участие в соглашении и ограничило темпы роста добычи нефти в России, все же объем добычи в 2018 году вырос до 555,8 миллиона тонн по сравнению с 547,5 миллиона в 2016 году", — добавляет Танурков.
На текущей неделе Минэнерго США сообщило, что среднесуточная добыча нефти в стране в 2018 году составила 10,96 миллиона баррелей в сутки. При этом ведомство прогнозирует, что в 2019 году этот показатель вырастет до 12,41 миллиона баррелей, а в 2020 году — до 13,2 миллиона.
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Рынки , Экономика , Минэнерго , РИА Новости
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