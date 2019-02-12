Сколько будет стоить рубль к концу недели

В ближайшие дни к давлению на российскую валюту вновь может присоединиться угроза новых санкций. Негатива могут добавить и другие новости из-за рубежа, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

На этой неделе в основные факторы воздействия на курс рубля может вернуться санкционная риторика США — со вторника начинаются обсуждения законопроектов на эту тему, указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Одномоментного обострения геополитического риска на этой неделе, скорее всего, не будет, однако сам факт возвращения американского истеблишмента к санкционной теме может оказать существенное давление рубль, говорит аналитик. В частности, это давление уже сейчас можно отследить в виде весьма сдержанной реакции рубля на повышение суверенного рейтинга России агентством Moody’s до инвестиционного уровня, отмечает Покатович.

Решение Moody’s все же несколько поддержало рубль вкупе с решением Банка России сохранить ключевую ставку при одновременном смягчении его риторики, говорит аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Сейчас рубль выглядит справедливо оцененным в паре с основными мировыми валютами, считает он.

Вместе с тем, негатива российской валюте добавляет все более очевидное замедление темпов роста мировой экономики, подчеркивает Нигматуллин.

Также существенным фактором влияния в рубле, как и в других валютах стран с развивающимися рынками, станет очередной виток переговоров США и Китая, добавляет Покатович. Очередное отсутствие конкретики будет вызывать у инвесторов все больше опасений и оказывать давление на их аппетит к риску.

Также до конца недели в США должен быть решен бюджетный вопрос — если сторонам не удастся договориться по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой, рыночный оптимизм еще больше сократится, опасается Покатович.

По его мнению, до конца недели курс российской валюты может пребывать в диапазоне 65,5-67,7 рубля за доллар. Нигматуллин прогнозирует, что динамика рубля окажется нейтральной, и его курс в ближайшие дни будет находиться возле отметки 65,6 рубля за доллар.