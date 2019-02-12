Курс евро: евро рухнул ниже 74 рублей впервые с конца октября

Курс евро во время торгов на « Московской бирже » опустился ниже 74 рублей впервые с 24 октября. Рубль укрепляется к американской и европейской валютам на фоне растущей нефти и активизации мировых инвесторов. По данным на 12:48, за евро давали 73 рубля, 99 копеек — это на 22 копейки меньше уровня закрытия понедельника.

Как отмечает «Свободная пресса», на 10 утра доллар стоил 65 рублей, 73 копейки и продолжил снижение. К часу дня за него давали 65,65 рубля — на 20 копеек меньше закрытия понедельничной торговой сессии.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объясняют умеренный рост курса национальной валюты переходом мировых цен на нефть к росту после их падения до двухнедельного минимума днем ранее.

Еще одна новость, положительно влияющая на рынков капитала, пришла из США. Демократы и республиканцы в Конгрессе достигли принципиальной договоренности по выделению средств на охрану южной границы с Мексикой, в том числе, строительство стены. Этот консенсус позволит избежать новую приостановку деятельности американского правительства в предстоящие выходные.