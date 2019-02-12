Курс валют: рубль резко упал на новостях о готовящихся санкциях

Рубль резко потерял в цене в ходе торгов на Московской бирже после новостей о том, что США и Евросоюз могут ввести новые санкции в отношении России.

В течение 10 минут рубль потерял 46 копеек к доллару и 66 копеек к евро: к 20.10 мск доллар и евро стоили 66,11 рубля и 74,85 рубля соответственно. К 20.40 курс рубля немного скорректировался: за доллар давали 65,9 рубля, за евро — 74,6 рубля, пишут «Ведомости»

Ранее газета Financial Times сообщила, что 18 февраля ЕС и США могут обсудить вопрос о введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники со стрельбой задержали три украинских военных судна, нарушивших российскую границу.

По данным газеты, если вопрос о санкциях будет решен, они смогут вступить в силу в течение двух месяцев.