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Курс валют: рубль резко упал на новостях о готовящихся санкциях 

Рамблер 12 февраля 2019
Рубль резко потерял в цене в ходе торгов на Московской бирже после новостей о том, что США и Евросоюз могут ввести новые санкции в отношении России.
В течение 10 минут рубль потерял 46 копеек к доллару и 66 копеек к евро: к 20.10 мск доллар и евро стоили 66,11 рубля и 74,85 рубля соответственно. К 20.40 курс рубля немного скорректировался: за доллар давали 65,9 рубля, за евро — 74,6 рубля, пишут «Ведомости».
ЕС и США готовят новые санкции против России
Ранее газета Financial Times сообщила, что 18 февраля ЕС и США могут обсудить вопрос о введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники со стрельбой задержали три украинских военных судна, нарушивших российскую границу.
По данным газеты, если вопрос о санкциях будет решен, они смогут вступить в силу в течение двух месяцев.
Рынки , Видео , ЕС , Московская биржа , Ведомости , Financial Times
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