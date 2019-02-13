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Нефть продолжает дорожать на снижении добычи странами ОПЕК 

Прайм 16 часов назад
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть в среду продолжают уверенно расти на фоне данных ОПЕК о резком сокращении добычи нефти в январе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,99% — до 63,03 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,98%, до 53,62 доллара за баррель. Во вторник рост цен на нефть достигал 3%.
Оптимизм инвесторов нефтяного рынка связан с новым докладом ОПЕК, опубликованным во вторник. ОПЕК в январе сократила добычу нефти в месячном выражении сразу на 797 тысяч баррелей в сутки — до 30,81 миллиона баррелей в день, главным образом за счет снижения добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Анголе. При этом организация выполнила обновленные условия соглашения ОПЕК+ в первый месяц его действия на 86%. Данные ОПЕК снизили опасения переизбытка сырья на мировом рынке.
Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывают санкции США против Венесуэлы, ограничивающие поставки "черного золота" из страны. США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской госкомпании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. "Добыча нефти (в Венесуэле — ред.) быстро снижается, и компании, которые обычно перепродают венесуэльскую нефть, не нашли способов смягчить влияние американских санкций", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка Barclays.
Также участники торгов обратили внимание на статистику Американского института нефти (API), который сообщил о снижении запасов сырья в США за неделю, завершившуюся 8 февраля, на 998 тысяч баррелей после роста на 2,5 миллиона баррелей неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,668 миллиона баррелей после увеличения на 1,263 миллиона баррелей неделей ранее.
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Рынки , ОПЕК , Reuters
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