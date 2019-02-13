Орешкин: налоговая нагрузка до 2024 года останется неизменной

Максим Орешкин. Фото: МЭР "Оценка (фискальной нагрузки на отдельные отрасли) понадобилась не для увеличения налогов, а для лучшего понимания ситуации в разных отраслях. Правительство еще летом 2018 г. объявило о неизменности налоговой нагрузки до 2024 г.. С тех пор каких-то предложений о ее увеличении не было.

У нас всего лишь появятся дополнительные данные, но это не отменяет объявленные решения правительства. Единственное, что обсуждается, — изменение структуры налоговой нагрузки в отдельных отраслях, идут дискуссии в нефтегазовой сфере. В каждой отрасли будет рассматриваться регулирование, его влияние на инвестиции. Зачем повышать нагрузку, если проблем с бюджетом нет", — отметил Орешкин.

Самая высокая добавленная стоимость сложилась в сырьевых отраслях. «Действительно, в добыче она высокая. Россия богата нефтью и стоит она сейчас дорого. Но вряд ли можно гарантировать высокую добавленную стоимость в этом сегменте в долгосрочной перспективе — на горизонте после 2050 г. будет уже другая глобальная экономика с другим спросом на углеводороды и уголь, роль которых будет снижаться. В 2018 г. лидером по введению новой электрогенерации была солнечная — более 100 ГВт», — пояснил министр.

Власти проведут оценку фискальной нагрузки на население, заключил Орешкин.