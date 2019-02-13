Биржи АТР в основном растут на ослаблении торговых опасений

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду в надежде на скорое достижение долгосрочного торгового соглашения Китая и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,09% — до 2700,99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,41%, до 1383,35 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,92% — до 28431,81 пункта, южнокорейский KOSPI —на 0,44%, до 2198,94 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 1,45% — до 21165,91 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в минусе на 0,25% — на уровне 6063,6 пункта.

Рынки ждут очередного раунда торговых переговоров США и Китая, намеченного на 14-15 февраля. При этом инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа , сделанные во вторник, о том, что до конца марта не планируется встреч с лидером КНР Си Цзиньпином, однако эта встреча произойдет, когда Трамп почувствует, что стороны близки к торговой сделке. При этом американский лидер не исключил, что дедлайн по введению новых американских пошлин на китайские товары может сдвинуться с 1 марта на более позднюю дату, если он увидит, что стороны близки к соглашению.

"В настоящее время мы наблюдаем, как ослабевают негативные настроения, возникшие в связи с торговыми опасениями и бюджетными проблемами США", — сказал агентству Рейтер главный стратег Daiwa SB Investments Сойчиро Мондзи (Soichiro Monji).

По данным СМИ, представители демократов и республиканцев в американском конгрессе во вторник договорились в общих чертах по вопросу охраны границ на юге США, что может помочь избежать очередной приостановки работы федеральных ведомств (шатдауна) 15 февраля.

Вместе с тем определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Южной Кореи, где уровень безработицы в январе подскочил до 4,4% с 3,8% месяцем ранее. Это самый высокий показатель для страны с января 2010 года — тогда безработица достигла 4,7%.