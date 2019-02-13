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Упал — поднялся: чем вызвана волатильность рубля? 

BFM.RU 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Сначала нацвалюта отреагировала на новые сообщения о возможных санкциях, а потом выросла на новости о рекордных вложениях иностранцев в гособлигации. Чего ждать от рубля дальше?
Рубль заметно упал из-за риска новых санкций. Поздно вечером 12 февраля буквально за десять минут он подешевел на 46 копеек к доллару и на 66 копеек к евро.
Вероятно, причиной стала первая полоса газеты The Financial Times о введении новых европейских санкций в отношении России за инцидент в Керченском проливе. По данным издания, меры будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник и могут быть введены в течение двух месяцев. Конкретные шаги не названы, но указано, что речь идет о санкциях в отношении персон и компаний, причастных к задержанию украинских моряков. То есть это точечные ограничения.
Утром 13 февраля рубль отыгрывал падение. Ранее «Ведомости» опубликовали статью о том, что иностранцы вложили рекордные суммы в российские облигации.
Что дальше будет с российской валютой? Комментирует старший аналитик БКС Сергей Суверов:
— Рубль остается недооцененным с точки зрения его покупательной способности. Кроме того, как известно, рейтинговые агентства и вообще западные аналитики даже более позитивно смотрят на перспективы экономики, чем российские экономисты. Но известно, что у нас и профицит бюджета, и низкий госдолг, большие золотовалютные резервы, поэтому и Moody's повысило инвестиционный рейтинг [России], и на рынке спекулируют, что агентство Fitch может на этой неделе повысить суверенный рейтинг страны. Это создает поддержку рубля и гарантирует его относительную стабильность, но риски большие, связанные, конечно, с санкциями. И не столько с санкциями, о которых говорилось вчера в отношении инцидента в Азовском море, сколько с возможными санкциями Конгресса США. Пока он отложил рассмотрение санкций, но, скорее всего, на следующей неделе к этому вопросу вернутся. Если все-таки будут жесткие санкции в отношении госдолга, это может создать проблемы, подорвать стабильность. Поэтому, мне кажется, надо быть настороже, но пока каких-то серьезных краткосрочных рисков для рубля, наверное, нет.
— Стоит ли вкладываться или пока подождать американских решений?
— Я думаю, что надо пока занять выжидательную позицию, подождать, что решит конгресс. Пока рынок достаточно расслабленно смотрит на перспективы санкций, считает, что супержесткого сценария не будет, но тут возможны разные варианты.
Официальные курсы рубля на 13 февраля таковы: 65,71 рубля в отношении к доллару и 74,14 — к евро.
Как отмечают эксперты, тем частным инвесторам, которые хотят вложить свои деньги, лучше присмотреться к долговому рынку в России. ОФЗ или корпоративные облигации устойчивых компаний показывают хорошую доходность, и при этом риск по ним ограничен. Правда, в случае серьезного ослабления рубля такие инструменты проиграют элементарным валютным сбережениям.
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Рынки , Сергей Суверов , ЕС , Конгресс США , Ведомости , Fitch Ratings , Financial Times , Евро , Доллар
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