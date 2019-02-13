WSJ: Укрепление доллара США радует не всех

Устойчивое укрепление доллара США является угрозой для восстановления фондовых индексов США, негативно отражается на прибылях компаний, а также поддерживает опасения относительно замедления роста экономики страны.

По сравнению с февралем прошлого года доллар вырос примерно на 7,25%, при этом недавно он демонстрировал повышение по итогам семи сессий подряд, что позволило индексу доллара WSJ полностью отыграть потери этого года. Стойкость доллара противоречит ожиданиям Уолл-стрит: многие инвесторы предполагали ослабление американской валюты на фоне ускорения роста европейских экономик и недавнего изменения риторики Федеральной резервной системы . Вместо этого рост многих экономик мира замедлился, а экономика США оказалась сильнее на их фоне.

Рост доллара происходит в неудобное для экономики США время, так как все больше участников рынка опасаются, что замедление мировой экономики, торговые конфликты и последствия двухлетнего периода ужесточения денежно-кредитной политики ФРС негативно отразятся на росте экономики страны. В мировом масштабе сильный доллар оказывает давление на цены на сырьевые товары, которые торгуются в долларах и становятся более дорогими для покупателей, использующих другие валюты.

Некоторые инвесторы полагают, что у доллара есть пространство для дальнейшего роста. Центральные банки разных стран мира, начиная с Австралии и заканчивая Канадой, недавно стали разделять позицию ФРС относительно перспектив процентных ставок, и, вероятно, разница между доходностью ценных бумаг США и других стран будет оставаться без изменений в краткосрочной перспективе. Несколько аналитиков отмечают, что повышение доходности облигаций США в сочетании с относительной силой экономики страны по-прежнему является аргументом в пользу покупок деноминированных в доллары активов, несмотря на вероятность их снижения в обозримом будущем.

Бен Рэндол, старший стратег-аналитик Bank of America Merrill Lynch, в начале года ожидал падения доллара, но в последние недели изменил свою оценку перспектив американской валюты на более позитивную, учитывая более явные признаки замедления мировой экономики.

"Остальные экономики мира ослабевают, и можно сказать, что экономика США в сравнении с ними довольно сильна, — отметил он. — В этих условиях вероятно дальнейшее укрепление доллара".

Последние данные еврозоны подтверждают его мнение. Ранее в феврале прогноз роста экономики еврозоны на 2019 год был пересмотрен в сторону понижения, до 1,3% с 1,9% в ноябре. Причиной этого стали опасения относительно перспектив Brexit, ослабление спроса со стороны Китая, а также беспокойство инвесторов по поводу стремительного увеличения госдолга Италии. За прошедший год евро снизился более чем на 8%.

Опубликованные в понедельник официальные данные указывали на то, что темпы роста экономики Великобритании в 2018 году замедлились до самого низкого за шесть лет уровня на фоне связанной с Brexit неопределенности.

Перспективы других экономик также остаются туманными. Рост экономики Китая в 2018 году оказался самым слабым почти за тридцать лет. Центральный банк Австралии ранее в феврале предупредил о риске более серьезного, чем ожидалось, ослабления экономики на фоне падения на жилье и вялости розничных продаж.

"Ранее на рынке превалировало мнение о целесообразности коротких позиций по доллару в 2019 году, а теперь все его разделявшие поплатились за это", — сказал Эд аль-Хуссейни, старший валютный аналитик Columbia Threadneedle.

По его мнению, доллар будет продолжать расти против евро по мере усугубления опасений инвесторов относительно экономических рисков, связанных с Brexit.

Доллар вырос против других валют развитых стран, но он снижается против многих валют развивающихся экономик, которые зачастую могут предложить более высокую по сравнению с развитыми странами доходность. Риски торговли валютами развивающихся стран могут возрасти в ближайшие недели, если опасения относительно перспектив мировой экономики сохранятся, а США и Китаю не удастся достичь серьезного прогресса в переговорах о торговле, отмечают инвесторы.

Момчил Пожарлиев из BNP Paribas Asset Management в этом месяце более позитивно оценивает перспективы доллара, чему способствует осторожная риторика мировых центральных банков.

Теперь он ставит на то, что более высокая доходность в США будет оказывать поддержку доллару против валют Австралии, Канады и Новой Зеландии. Он предполагает рост доллара в первой половине текущего года примерно на 5% против корзины из других валют.

"Ситуация с долларом теперь выглядит иначе", — сказал аналитик.