Удастся ли США одолеть рубль

Волатильность рубля резко возросла на этой неделе. Во вторник вечером он в считанные минуты подешевел на 70 копеек к доллару и на 77 копеек — к евро. Позже национальная валюта вернулась к росту, продолжила укрепляться в среду и почти полностью отыграла потери предыдущего дня. Но спокойствие на валютном рынке, похоже, уже нарушено, и впредь «пульс» рубля будет таким же нервным.

Нырнул в пролив

Рубль отбросила вниз публикация Financial Times о том, что США и ЕС почти согласовали новый пакет антироссийских санкций за инцидент в Керченском проливе в конце ноября. По данным издания, они могут быть введены в течение двух месяцев.

«Первая реакция участников российского валютного рынка на эту новость была достаточно эмоциональной. Однако, согласно статье FT, антироссийские меры, как ожидается, будут направлены против лиц и компаний, причастных к инциденту в Керченском проливе. То есть, они вряд ли затронут целые сектора экономики и финансовой системы России, а также крупные российские компании. Этим объясняется столь кратковременное и относительно слабое воздействие данной новости на рубль», — рассуждает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Но само по себе возвращение санкционной темы является негативным сигналом. Уже стало ясно, что новый шатдаун в США не состоялся — Конгресс и Белый дом все-таки договорились по поводу финансирования стены на границе с Мексикой и приступили к активной фазе разработки новых ограничений, отмечает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский

«А поводов для новых санкций найдется предостаточно: тут и Керченский пролив, и Крым, и Скрипалей еще вспомнят. А впереди выборы президента Украины. Наверняка, они будут сопровождаться какими-то крупными скандалами и обвинениями России во вмешательстве», — иронизирует эксперт.

Вместе с тем, он полагает, что у американских законодателей окажется достаточно разума, чтобы не отключать российскую финансовую систему от SWIFT и не запрещать покупку госдолга. Скорее всего, это будет точечное давление на отдельные компании и олигархов.

Все это будет вызывать локальные всплески волатильности на валютном рынке, и способствовать восстановлению соответствующего дисконта в стоимости российских активов, почти полностью исчезнувшего в результате ралли, стартовавшего в январе, предсказывают эксперты.

Упал — отжался

На рубль сегодня влияет слишком много противоречивых факторов, так что аритмия российской валюты в ближайшее время сохранится.

«Здесь и скорое обсуждение новых санкций против России, и пересмотр в сторону повышения суверенного рейтинга России, и колебание нефти в узком диапазоне, но с готовностью уйти вверх на новостях о сокращении добычи со стороны Саудовской Аравии», — перечисляет главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

Заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин согласен с тем, что высокая стоимость нефти, которая начала расти благодаря снижению объемов добычи странами ОПЕК+, может нивелировать эффект от санкций. К тому же событие к Керченском проливе отыграно еще в прошлом году, и сильного влияния на российский рынок потенциальные санкции за этот инцидент, скорее всего, не окажут, добавляет он.

«Нефть держится стабильно выше 60 долларов за баррель, имея шансы к росту до 65 долларов к концу февраля. Сырьевой фактор остается одним из ключевых для рубля как сырьевой валюты», — поддерживает коллег руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский

Другие эксперты отмечают, что нефтяные цены на курс рубля сейчас влияют слабо.

«Благодаря бюджетному правилу рубль способен оставаться стабильным при достаточно широком диапазоне колебаний нефтяных цен», — поясняет Бабин.

В то же время, психологически ситуация на рынке нефти все-таки учитывается, поскольку нефть и газ — основные источники доходов российского бюджета, замечает Вязовский. При этом оптимизма относительно потенциального роста стоимости черного золота он не разделяет. Цены будут падать, уверен аналитик. Отопительный сезон подходит к концу, и спрос на нефть, соответственно, снижается, напоминает он.

МЭА , в свою очередь, выпустило прогноз, согласно которому в 2019 году предложение нефти по-прежнему будет превышать спрос, даже несмотря на усилия ОПЕК+ и санкции против Ирана и Венесуэлы.

На рынке профицит от 0,5 до 1 млн баррелей в сутки, соглашается Вязовский. По его мнению, недавняя волна сообщений о намерении ОПЕК сделать бессрочными текущие ограничения на добычу и создать новый союза из 24 нефтедобывающих стран — это словесные интервенции, вызванные как раз тем, что в самом картеле знают о профиците и понимают, что цены могут серьезно просесть.

Спекулянты и ЦБ

Среди других краткосрочных факторов влияния на курс рубля аналитики отмечают интерес глобальных инвесторов к рисковым активам в целом. Это отражается на динамике валют развивающихся стран, и российской в том числе. У спекулянтов снова проснулся аппетит к carry-trade.

По данным Банка России, в январе нерезиденты нарастили вложения в ОФЗ на 55 млрд рублей — рекордный объем с января 2018 года.

«Около половины этого объема было приобретено на аукционах, остальное — на вторичном рынке. Приток средств нерезидентов на вторичном рынке также наблюдался впервые с января 2018 года. Кроме нерезидентов, активно покупали ОФЗ системно значимые банки (38,6 млрд рублей)», — говорится в комментарии ЦБ по ликвидности и финансовым рынкам.

Но горячие капиталы могут столь же быстро развернуться и убежать, по одному клику мышки, при малейшем намеке на ухудшение обстановки. Поэтому не стоит надеяться, что массовый возврат спекулянтов приведет к долгосрочному укреплению рубля.

Скорее всего, до апреля рубль так и будет колебаться то вниз, то вверх, в среднем оставаясь примерно на нынешнем уровне, а затем начнется длительный тренд на его ослабление, считает Вязовский. Доллар может подорожать до 70 рублей в случае жестких санкций со стороны США, евро — до 80−90 рублей, прогнозирует он.