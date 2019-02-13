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Курс доллара: рубль отреагировал на сообщения о новых санкциях 

Рамблер 1 час назад
Рубль резко подешевел в ходе торгов на Московской бирже после сообщений о предложенных сенаторами США санкциях против России, передает РБК.
В течение получаса рубль подешевел на 40-50 копеек по отношению к доллару и евро. По состоянию на 21:40 курс доллар торговался на отметке 65,79, а евро — на отметке 74,24. После появления новостей о санкциях евро и доллар пошли вверх, и по состоянию на 22.10 доллар стоил 66,32 руб., евро — 74,7 руб.
США готовят "серьезные санкции" против России
Ранее агентство Reuters сообщило, что в сенат США до конца дня внесут законопроект, который может привести к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России и российского госдолга.
Рынки , Видео , Экономика , Сенат США , Московская биржа , Reuters
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