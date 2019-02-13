Курс доллара: рубль отреагировал на сообщения о новых санкциях

Рубль резко подешевел в ходе торгов на Московской бирже после сообщений о предложенных сенаторами США санкциях против России, передает РБК.

В течение получаса рубль подешевел на 40-50 копеек по отношению к доллару и евро. По состоянию на 21:40 курс доллар торговался на отметке 65,79, а евро — на отметке 74,24. После появления новостей о санкциях евро и доллар пошли вверх, и по состоянию на 22.10 доллар стоил 66,32 руб., евро — 74,7 руб.