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Банк JP Morgan создал и тестирует собственную криптовалюту 

Вести Экономика + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Американский инвестиционный банк JPMorgan готовится приступить к реальным испытаниям своей собственной криптовалюты под названием JPM Coin в течение нескольких месяцев, сообщает CNBC.
Американский банк JPMorgan стал первым банком в США, который создал свой цифровой токен JPM Coin. Как сообщают в банке, JPM Coin — это цифровая валюта, предназначенная для мгновенных платежей с использованием технологии блокчейн.
JPM Coin является стейблкоином, то есть каждая его единица обеспечена долларом США. Клиенты будут получать токены после зачисления денег в банк, а по окончанию всех необходимых расчётов JPMorgan будет уничтожать токены, одновременно возвращая депозиты их владельцам. Доступ к токену, вероятно, смогут получить только прошедшие проверки крупные институциональные клиенты, такие как корпорации, банки и брокеры-дилеры.
"CoinsJPM не является деньгами как таковыми. Это цифровая валюта, представляющая доллары США, которые хранятся на определенных счетах в JPMorgan Chase N. A. Короче говоря, монета JPM всегда имеет стоимость, эквивалентную $1. Когда один клиент отправляет деньги другому через блокчейн, монеты JPM переводятся и мгновенно выкупаются на эквивалентную сумму в долларах США, сокращая время расчета", — рассказал руководитель отдела цифровых казначейских услуг и Blockchain Умар Фарук.
Ожидается, что JPM Coin будет использоваться для осуществления небольших расчётов между клиентами платёжного подразделения банка. Ежедневный оборот JPMorgan превышает $6 трлн, отмечает CNBC.
В разговоре с каналом глава блокчейн-разработки JPMorgan Умар Фарук выделил три основных области применения банковских токенов: в качестве инструмента международных переводов между крупными корпоративными клиентами с возможностью мгновенного осуществления расчётов, при передаче ценных бумаг и для замены долларов, которые находятся в распоряжении подразделений корпораций, пользующихся услугами хранилищ JPMorgan.
«Крупные предприятия переводят деньги по миру туда-сюда. Существует ли метод, который позволит гарантировать, что подразделение может подтвердить наличие у него денег на балансе без необходимости эти деньги переводить? В таком случае они смогут собрать больше денег воедино и, возможно, получить лучшие условия», — заявил он.
"JPM Coin в настоящее время предназначена для денежных потоков между предприятиями, и, поскольку мы все еще находимся на стадии тестирования, у нас нет планов предоставлять эту услугу частным лицам на данном этапе. Тем не менее, преимущества экономии средств и эффективности будут распространяться на конечных клиентов наших институциональных клиентов", — уточнил Умар Фарук.
Топ-менеджер также допустил, что в будущем JPM Coin будет использоваться для осуществления расчётов между подключенными к интернету устройствами, если эта область применения блокчейна окажется перспективной.
JPM Coin станет первой криптовалютой, выпущенной крупным американским банком. Он получит преимущества за счет статуса первопроходца и большой доли рынка (компания обслуживает 80% организаций из списка Fortune 500).
В мае прошлого года крупнейший банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group объявил о планах по запуску собственных цифровых денег. Тестирование монеты MUFG Coin должно пройти в 2019 г. в нескольких регионах страны, в нем смогут принять участие до 100 тыс. клиентов компании.
Также к выпуску криптовалюты готовится корпорация Mizuho Financial Group. Курс альткойна будет привязан к японской иене, новую монету представят в марте. Местные магазины начнут принимать альткойн, а посетители, которые будут оплачивать свои покупки цифровыми деньгами, получат специальные скидки.
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