Курс доллара: Попытки США ввести новые санкции обрушили рубль

Рубль отреагировал на внесение в конгресс США законопроекта, предполагающего введение новых санкций в отношении российских компаний, сообщает «Коммерсант». Российская валюта впервые в этом году резко обесценилась по отношению к доллару, перешагнув порог в 67 рублей.

14 февраля по итогам торгов, курс американской валюты был зафиксирован на отметке 67, 15 рублей, курс евро остановился на значении 75,68 рублей.

По словам экспертов, значительное снижение стоимости рубля было вызвано попытками зарубежных инвесторов избавиться от российской валюты. Игнорируя позитивные факторы, среди которых аналитики выделяют сокращение темпов инфляции в России и лояльная политика ЦБ , иностранные вкладчики ориентируются на возможное введение очередных антироссийских санкций.

Накануне в сена США был внесён законопроект, предполагающий введение санкций в отношении банковского и энергетического российских секторов. По информации СМИ, новые ограничения связаны с «агрессивной политикой страны в отношении Украины», а также из-за вмешательства России в выборы США.

Впрочем, финансисты не ожидают, что падение рубля продолжится и достигнет августовских значений, поскольку, по словам экспертов, тогда рынок отреагировал из-за неожиданного заявления американских сенаторов о введении новых санкций.

«Сейчас принципиально новых предложений не содержится, рынок просто отыгрывает факт возобновления санкционной дискуссии», — заявила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По её словам, в ближайшие дни рубль поддержит стартующий в стране налоговый период, однако, эксперт отмечает, что ближайшие полтора месяца, пока на Украине не пройдут выборы, будут для российской валюты «сложными».