Фондовые торги в РФ открылись ростом

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,42% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 471,24 пункта. Индекс РТС подрос на 1,04% до отметки 1 168,34.