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Фондовые торги в РФ открылись ростом 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,42% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 471,24 пункта. Индекс РТС подрос на 1,04% до отметки 1 168,34.
«Что касается российского рынка, то вчера индекс Мосбиржи завершил день снижением на 1%, достигая отметок в 2 450—2 460 пунктов. Вчера вечером в СМИ появилась информация, согласно которой обновленная версия законопроекта, анонсированного ранее сенаторами Менендесем и Гремем смягчает потенциальные санкции против банков (если августовский вариант не ставил необходимые условия для введения санкций против госбанков РФ, то новая версия документа предполагает введение санкций в отношении только тех банков, которые «предоставляли финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны». Цели по отскоку по индексу Мосбиржи — диапазон 2 480—2 500 пунктов, в приоритете сегодня могут быть перепроданные внутренние секторы», — прокомментировал аналитик Промсвязбанка Михаил Поддубский.
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Рынки , Михаил Поддубский , Правительство РФ
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